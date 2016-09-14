Логотип Красноярского музейного центра можно увидеть из космоса

На Юрте возле Красноярского музейного центра нарисовали огромный логотип музея. Теперь его видно из космоса.





Автором идеи стал арт-директор музейного центра Сергей Ковалевский.

«Поскольку мы «Площадь Мира» — иногда нужно в мир посылать послания. Самая удобная технология — распространять о себе информацию через гугл-спутник. Как-то я заглянул в спутник и увидел круг, идеально белый. Теперь у нас есть натуральный логотип, эмблема в натуральную величину и крупном размере. А дальше — больше. При должном состоянии оптики у инопланетных цивилизаций, они тоже могут это обнаружить: странный квадрат в круге. Примитивным знаком мы говорим о том, что мы есть. Мы есть, где мы есть: в космосе, на планете», — рассказал он.

Этот новый логотип появился в 2015 году, автором является дизайнер Владимир Чайка. Красный круг означает: все, мир, солнце, Красноярск. А белый квадрат - это центр, площадь, сакральное пространство.







Музей ранее уже предпринимал попытки отправить послание в космос: в 2013 году в рамках Красноярской музейной биеннале художник Тимофей Радя написал вдоль набережной «Ты лучше космоса». «Проспект Мира» проверил информацию, однако изменений пока не произошло.