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Posted 14 сентября 2016, 02:57

Published 14 сентября 2016, 02:57

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Объявлены публичные слушания по строительству гостиницы в Зеленой Роще

14 сентября 2016, 02:57

В Красноярске назначены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Ларец» разрешения на строительство гостиницы в Зеленой Роще. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Слушания коснутся строительства гостиницы на Новгородской, 3 «а». Администрация принимает предложения в период с 13 сентября о 11 октября. Открытое обсуждение пройдет 21 сентября в 18:00 на Карла Маркса, 95.

«Предполагаемый состав участников публичных слушаний: члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Красноярска, граждане, проживающие на указанной территории в пределах территориальной зоны (Ж-3), ограниченной с северной стороны – внутриквартальным проездом, с западной стороны – ул. Джамбульской, с южной стороны – территорией спортивного комплекса «Металлург», с восточной стороны – территорией жилых домов по адресу: ул. Джамбульская, №№ 2 «Д», 4 «А», 4 «Б», ул. Новгородская, д. 1а, а также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории», — говорится в документе.
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