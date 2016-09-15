Афиша выходных: 9 самых ярких событий в Красноярске

Хоры на площади, мультфильмы на битве, подпольщики на набережной, художники в кинотеатре — всё смешалось в сентябрьском Красноярске, голова кругом. Зато не приходится скучать, это да.





15 сентября — Денис Мацуев, Сергей Крылов, Красноярский симфонический оркестр, Филармония, 19:00



Это не тот Сергей Крылов, который пел про девочку, которая, волнуясь, садилась на карниз. Это скрипач Сергей Крылов — один из самых ярких и востребованных скрипачей современности, между прочим. Вместе с пианистом Денисом Мацуевым и Красноярским симфоническим Крылов откроет в Красноярской филармонии новый концертный сезон. Ура.

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15 сентября — Vader, «Эра», 19:00

Классики бывают разные — например, классики восточно-европейского металла, каковыми являются поляки Vader. Эти ветераны трэш и дэт-металла бесстрашно грохочут уже больше тридцати лет, то есть начинали они еще в подполье социалистических времен, а вот теперь гастролируют по Сибири. Удивительно складывается порой жизнь.

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17 сентября — Берег осени, «Арт-берег», 16:00



В этом сезоне красноярское гитарное подполье полюбило выбираться на волю — то подвал заброшенного дома облюбует, то концерт на холме в Академгородке даст. В эту субботу некоторое количество красноярских экспериментальных групп соберутся на набережной под линией электропередач, неподалеку от спуска на набережную из Центрального парка, и сыграют там концерт.

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17 сентября — Мульт-soundtrack Battle, Дом кино, 18:00

Мультики западные против мультиков советских — чёрт, ну почему сегодня всё обязательно оформлять в виде битвы двух противоборствующих идей? Такую штуку придумал себе для концерта красноярский духовой оркестр: они будут играть музыкальные темы из разных мультфильмов, как западных, так и отечественных, а зрители аплодисментами будут выбирать, которые им нравятся больше.

Фото: «Дом кино»



18 сентября — полуфинал чемпионата России по регби, стадион «Авангард», 16:00

Красноярский «Енисей СТМ» встретит на своем поле дерзких новичков из команды «Кубань», а заодно откроет для зрителей матча возможность слетать в Москву на первый матч команды в рамках Кубка Вызова. Как поучаствовать в конкурсе, читайте на сайте команды — ну а как поболеть за наших, инструкции, думаю, никому не нужны.





18 сентября — «Мане: Жизнь на Холсте», Синема Парк, 18:00

Серия показов документальных фильмов о художниках продолжается фильмом о великом французе Эдуарде Мане. В фокусе фильма — подготовка масштабной выставки портретов кисти Мане, а параллельно рассказывается о судьбе и творчестве художника в целом.

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20 сентября — Adept, «Эра», 20:00



Бодрый шведский коллектив Adept исповедует тяжелый стиль под названием металкор, одновременно мощный и мелодичный. Защите добавить, в общем-то, нечего.

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21 сентября — Закрытие фестиваля «Азия-Сибирь-Европа», Филармония, 19:00

Красноярский камерный оркестр закрывает свой фестиваль камерной музыки концертом, на котором прозвучат сразу несколько премьер для Красноярска.







21 сентября — Мот, «Облака», 20:00

Гражданин по имени Мот читает рэп под бодрую танцевальную попсу — самое то для жарких вечеринок. Проститься с летом под его легкомысленную музыку можно будет в «Облаках».

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