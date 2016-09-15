prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября 2016, 07:37

Published 15 сентября 2016, 07:37

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Красноярские кардиохирурги провели уникальную операцию малышу с «половиной» сердца

15 сентября 2016, 07:37

В Красноярске кардиохирурги провели сложнейшую операцию младенцу со смертельно опасным пороком сердца. Мальчик по имени Глеб родился с «половиной сердца» — недоразвитым левым желудочком и аортой.

Редкий диагноз малышу поставили еще до рождения. После того, как он появился на свет, врачи кардиоцентра сразу решили его оперировать. Суть операции состояла в том, чтобы поставить на место недоразвитой аорты сосуд мальчика из легочной артерии, сообщает телеканал «Енисей».

Раньше, до новой методики, такие дети в 100% случаев умирали. Теперь же специалисты уверены, что малыш сможет прожить долго.

«Если сделано все правильно и вовремя, то ребенок с таким пороком сможет дальше развиваться абсолютно здоровым. Не нужно будет никаких ограничений даже в спорте. Он может стать хоть олимпийским чемпионом», — поделился главный врач кардиоцентра Валерий Сакович.

Мама мальчика Елена Уткина рассказывает, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Они уже готовятся к выписке, правда, совсем скоро семье придется вернуться обратно. Впереди у Глеба — еще две операции.

Напомним, в Красноярске хирурги впервые выполнили уникальные гибридные операции младенцам с врожденными пороками сердца.

Скрины из сюжета ТК «Енисей».

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика