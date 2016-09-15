Красноярские кардиохирурги провели уникальную операцию малышу с «половиной» сердца

В Красноярске кардиохирурги провели сложнейшую операцию младенцу со смертельно опасным пороком сердца. Мальчик по имени Глеб родился с «половиной сердца» — недоразвитым левым желудочком и аортой.

Редкий диагноз малышу поставили еще до рождения. После того, как он появился на свет, врачи кардиоцентра сразу решили его оперировать. Суть операции состояла в том, чтобы поставить на место недоразвитой аорты сосуд мальчика из легочной артерии, сообщает телеканал «Енисей».

Раньше, до новой методики, такие дети в 100% случаев умирали. Теперь же специалисты уверены, что малыш сможет прожить долго.

«Если сделано все правильно и вовремя, то ребенок с таким пороком сможет дальше развиваться абсолютно здоровым. Не нужно будет никаких ограничений даже в спорте. Он может стать хоть олимпийским чемпионом», — поделился главный врач кардиоцентра Валерий Сакович.

Мама мальчика Елена Уткина рассказывает, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Они уже готовятся к выписке, правда, совсем скоро семье придется вернуться обратно. Впереди у Глеба — еще две операции.

Напомним, в Красноярске хирурги впервые выполнили уникальные гибридные операции младенцам с врожденными пороками сердца.

Скрины из сюжета ТК «Енисей».