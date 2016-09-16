Куда на выходные: 6 веселых каруселей Красноярска

Так уж повелось, что осенью карусели особенно поэтичны. Когда ветер гоняет листву по опустевшим паркам, но в механических лошадках еще теплится жизнь, и билетеры пока не ушли в зимнюю спячку. Выходные обещают теплые, так что мы решили вспомнить об этом истинно сентябрьском развлечении.

Парк «Троя»

Карусель «Волна»

Цена: 100 рублей

К сожалению, у взрослых классические карусели уже не в моде: сегодня нужного эффекта принято добиваться с помощью изощренных девайсов или воскресных ночных приключений. Но старушка-карусель всё-таки жива. Вот, например, в парке «Троя» можно прокатиться на «Волне», наслаждаясь ее размеренной поступью. Жаль, конечно, что сидеть придется в кабинках, а не на приличных случаю лошадках. За лошадками придется идти в другой парк.

«Центральный парк»

Аттракцион «Веселая карусель»

Цена: 150 рублей

Если карусели для вас — прежде всего ностальгия, то в полной мере отдаться этому щемящему чувству вы сможете только здесь. Разноцветные лошадки «Центрального парка» бегали по кругу, еще когда парк носил имя Горького. Конечно, в стройные ряды винтажных копытных с тех пор затесалось несколько новых скакунов, но опытные наездники, несомненно, опознают вороную лошадку и ее гнедую напарницу, которые возили еще их родителей.

Парк «Остров сокровищ»

Аттракцион «Вальс»

Цена: 50 рублей

Если кто не знает, именно так называется парк аттракционов возле парка флоры и фауны «Роев ручей». Стоимость всех аттракционов — 50 рублей, так что пенсионеры и бюджетники на местных каруселях — желанные гости. Вовлечься в бесконечное кружение можно либо на «Летающих слонах», либо на приспособлении под названием «Вальс». Но «слоны» летают, а мы рассматриваем более классические варианты с движением в одной плоскости, так что выбираем барочные раковины «Вальса».

Город развлечений «Сибирская Венеция»

Карусель без названия

Цена: 300 рублей за вход в парк

Тот самый случай, когда для карусели нужен автобус. Парк расположен неблизко, и привычные городские маршруты до него не идут. Зато каждый час ходит специальный автобус от КрасТЭЦ. Цена вопроса — 50 рублей, зато довезут прямо до территории. Здесь к вашим услугам целый парк с аттракционами, в том числе водными. Есть и карусель. Долгие годы на территории «Венеции» располагалась птицефабрика, поэтому злые языки говорят, что местные развлечения попахивают, но желающих всё равно хватает.

Парк «Сады мечты»

Карусель без названия

Цена: 250 рублей за вход в парк

В «Садах мечты» карусель, конечно, не главное. Но она здесь есть, и при этом вполне классическая, на ручном ходу, и если вы уже прошли в парк, то денег за катание с вас не возьмут. Так что можете устроить себе карусельный безлимит и крутиться хоть до посинения. А накатавшись, можете покормить рыбок в пруду или прилечь в гамак и выспаться — заслужили.