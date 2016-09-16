​Водители жалуются на пробки в 8 баллов из-за стройки развязки на 2-й Брянской

Так, сервис «Яндекс-пробки» сейчас, вечером пятницы 16 сентября, оценивает дорожную обстановку в городе в целом на 8 баллов. Одними из самых проблемных участков значатся улицы рядом со стройкой. Калинина и Маерчака на карте окрашены в темно-красный. Скорость движение здесь составляет всего три километра в час.