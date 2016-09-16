​Водители жалуются на пробки в 8 баллов из-за стройки развязки на 2-й Брянской

Posted 16 сентября 2016, 11:35
Published 16 сентября 2016, 11:35
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
Красноярские водители жалуются на многокилометровые пробки, которые спровоцированы, в том числе, из-за строительства развязки на 2-й Брянской.
Так, сервис «Яндекс-пробки» сейчас, вечером пятницы 16 сентября, оценивает дорожную обстановку в городе в целом на 8 баллов. Одними из самых проблемных участков значатся улицы рядом со стройкой. Калинина и Маерчака на карте окрашены в темно-красный. Скорость движение здесь составляет всего три километра в час.
Осложнен проезд и на 2-й Брянской. Автомобили движутся со скоростью пять километров час. В чате автомобилисты активно обмениваются сообщениями. Одни водители возмущаются, а другие отшучиваются:
«Вы там держитесь, хорошего настроения. Развязку вряд ли сдадут к 1 ноября»
«Выехал с работы домой в Северный, дорогая, завтра буду дома»
«Все печально тут»
Напомним, на 2-ой Брянской возводят многоуровневую развязку, частично расширяют дорогу, ремонтируют мост через Качу и благоустраивают прилегающую территорию. Строительство дороги уже неоднократно затягивалось, а разбирательства между подрядчиком и чиновниками доходили до суда. В итоге строителям обозначили окончательный срок сдачи объекта — до 1 ноября.