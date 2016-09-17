​Дворец спорта имени Ярыгина начали реконструировать к Универсиаде

Вчера начались работы по реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина, сообщили в краевом Минспорта. Теперь в сентябре 2018 года тут должна появиться ледовая площадка для керлинга, которая также сможет трансформироваться в арену для соревнований международного уровня по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

