​Дворец спорта имени Ярыгина начали реконструировать к Универсиаде

Posted 17 сентября 2016, 01:49
Published 17 сентября 2016, 01:49
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
Вчера начались работы по реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина, сообщили в краевом Минспорта. Теперь в сентябре 2018 года тут должна появиться ледовая площадка для керлинга, которая также сможет трансформироваться в арену для соревнований международного уровня по волейболу, баскетболу и мини-футболу.
«Проектом предусмотрены изменения планировочных решений основных помещений, ремонт конструкций стилобата с полной заменой кровельного ковра, лифтов, реконструкция и восстановление всех спортивных и тренировочных залов, возведение нового блока для размещения силовых структур, а также устранение дефектов и повреждений существующего здания», — пояснили в министерстве.
Добавим, что по проекту существующие стилистические решения в отделке фасадов должны быть сохранены, так же как количество зрительских мест и этажность. Кроме того, на прилегающей территории планируют создать безбарьерную среду для инвалидов.
Подрядчиком стал ООО «Монолитстрой», общая цена контракта составила больше 1,5 миллиардов рублей, выделенных из федерального и краевого бюджетов.