Красноярский медиаменеджер стал трансвеститом для новой выставки

Красноярские медиаперсоны примерили известные образы и сфотографировались для новой выставки, которая вскоре пройдет в городе. Одним из участников проекта стал Илья Сураев, директор по развитию медиагруппы «Прима», перевоплотившийся в самую известную блондинку мира Мэрилин Монро.

«Встречайте: победитель конкурса трансвеститов в Салехарде. Я — однозначная красотка. И не беда, что с волосатым пузом! Ееее! На самом деле, чумовой проект», — поделился своими впечатлениями Илья в фейсбуке.

Подробности новой экспозиции пока держатся в секрете. Куратор выставки Наталья Сипетая рассказала «Проспекту Мира», что раскроет интригу через несколько дней:

«Мы запустили вирус, и сейчас пока сознательно ничего не сообщаем. Скажу только, что еще будет несколько фотографий».

Известно, что фотопроект предваряет выставку музейного центра «Площадь Мира». На ней покажут фотографии знаменитого чикагского фотографа Сандро Миллера, который переснял самые известные снимки в мире и сделал их героем голливудского актера Джона Малковича. Открытие запланировано на 13 октября, 19:00.

Напомним, бизнес-леди Наталья Сипетая также проводила необычный аукцион в помощь детям-сиротам. Она продавала свои любимые вещи от Dolce&Gabbana, Cucci и Valentino за символическую стоимость.