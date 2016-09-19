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Posted 19 сентября 2016, 03:32

Published 19 сентября 2016, 03:32

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Объявлены первые результаты выборов

19 сентября 2016, 03:32

В Красноярске подвели первые итоги прошедших выборов. Как сообщил председатель Крайизбиркома Константин Бочаров, сейчас с участков введено 185 протоколов из 2 196. Лидирует партия «Единая Россия», которая получила 39,78% голосов всех избирателей, чье мнение уже обработано. Второе место у ЛДПР (18,09%), третье — у КПРФ (12,58%). У остальных партий меньше 10%. 


Также подведены предварительные итоги по округам. По 54 округу лидирует Юрий Швыткин (46,96%), по 55 — Петр Пимашков (34,20%), по 56 — Виктор Зубарев (41,48%), по 57 округу — Раиса Кармазина (55,09%).


Второе место на всех округах кроме 56 заняли представители ЛДПР, а в 56 округе — Дмитрий Носов с результатом в 16,6%.


Напомним, вчера «Проспект Мира» весь день следил за ходом выборов.

#Политика#Новости
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