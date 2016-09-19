Объявлены первые результаты выборов

В Красноярске подвели первые итоги прошедших выборов. Как сообщил председатель Крайизбиркома Константин Бочаров, сейчас с участков введено 185 протоколов из 2 196. Лидирует партия «Единая Россия», которая получила 39,78% голосов всех избирателей, чье мнение уже обработано. Второе место у ЛДПР (18,09%), третье — у КПРФ (12,58%). У остальных партий меньше 10%.





Также подведены предварительные итоги по округам. По 54 округу лидирует Юрий Швыткин (46,96%), по 55 — Петр Пимашков (34,20%), по 56 — Виктор Зубарев (41,48%), по 57 округу — Раиса Кармазина (55,09%).







Второе место на всех округах кроме 56 заняли представители ЛДПР, а в 56 округе — Дмитрий Носов с результатом в 16,6%.





Напомним, вчера «Проспект Мира» весь день следил за ходом выборов.