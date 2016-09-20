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Posted 20 сентября 2016, 01:47

Published 20 сентября 2016, 01:47

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Воспитатель из Красноярска стал лучшим в крае и получил сто тысяч

20 сентября 2016, 01:47

В Красноярском крае выбрали воспитателя года и наградили премией. Лучшим сотрудником признали Елену Федорееву из детского сада №186, который находится в нашем городе на проспекте Металлургов.

В качестве приза ей вручили сертификат на 100 000 рублей. Профессиональный конкурс проходил с 14 июня по 15 сентября. В нем участвовали 43 воспитателя из разных городов и сел региона.

Сам конкурс проходил в три тура. Вначале участники писали эссе на тему «Я — педагог» и презентовали интернет-ресурс. Затем воспитатели должны были провести мастер-класс для других педагогов, принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор» и придумать педагогическое мероприятие с детьми.

В финал прошли 11 человек, и все, кроме победителя, получили по 50 000 рублей. А лауреат конкурса Елена теперь будет бороться за звание лучшего воспитателя страны. Всероссийский этап пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.

Фото со страницы Елены Федореевой на vk.com

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