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Posted 21 сентября 2016, 02:47

Published 21 сентября 2016, 02:47

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Обвиняемая в превышении служебных полномочий глава счетной палаты Красноярска вернулась на свой пост

21 сентября 2016, 02:47

Председатель контрольно-счетной палаты Красноярска Галия Фазлеева, которая была отстранена от работы во время расследования уголовного дела в отношении нее, вновь приступила к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.

Напомним, в 2014 году краевая прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Фазлеевой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Подозревалось, что она раздавала сотрудникам премии, а какую-то часть суммы присвоила себе. УФСБ сообщало, что ущерб бюджету составил 380 тысяч рублей.

Потом возбудили еще одного уголовное дело в отношении Фазлеевой: ее обвиняли в том, что в проект городского бюджета она внесла повышение своей зарплаты. Из-за этого пришлось сократить расходы казны по здравоохранению и дошкольному образованию.

В декабре 2014 от деятельности ее отстранили.

Теперь в отношении Галии Фазлеевой отменены временное отстранение и подписка о невыезде, заключили в пресс-службе Горсовета. Счетная палата работает в полном составе.

Добавим, контрольно-счетная палата Красноярск занимается развитием экономики и инфраструктуры. Она обязана повышать инвестиционную привлекательность, обеспечивать стабильную работу городских служб, улучшать качество жизни. Палата решает эти задачи через функции внешнего финансового контроля за расходованием бюджетных средств и использованием городского имущества.

Напомним, ранее за крупную растрату осудили начальника дирекции КрасЖД.

Фото: Контрольно-счетная палата Красноярска



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