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Posted 22 сентября 2016, 10:32

Published 22 сентября 2016, 10:32

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

В Красноярске перестанут продавать овощи и фрукты из Египта

22 сентября 2016, 10:32

C сегодняшнего дня, 22 сентября, вступил в силу запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию плодоовощной продукции из Египта.

Как передает Interfax, причиной этому послужил тот факт, что в этом году было выявлено 47 нарушений со стороны Египта. В частности, в продукции обнаруживали плодовую муху, картофельную моль, калифорнийский трипс. Это свидетельствует о неэффективной системе фитосанитарного контроля.

Как сообщается на сайте ведомства, у руководителя Центральной администрации карантина растений Египта Ибрагима Ахмеда Ибаби отсутствовала информация о существующих проблемах, связанных с состоянием продукции, прежде всего цитрусовых.

В понедельник, 26 сентября, в Россию прилетит делегация из Египта для урегулирования данного вопроса. Более того, работа эта актуальна в связи с тем, что скоро наступит сезон активных поставок плодоовощной продукции, в частности цитрусовых. Только в 2015 году, уточняет Interefax, было ввезено 307 тонн этих фруктов.

Напомним, сейчас на территории России действует продуктовое эмбарго, ограничивающее ввоз в страну продуктов из Евросоюза. Недавно, например, в Красноярске уничтожили 25 килограммов польских яблок.


#Еда#Новости
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