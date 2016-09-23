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Posted 23 сентября 2016, 09:20

Published 23 сентября 2016, 09:20

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

В Красноярске откроют два новых детских сада

23 сентября 2016, 09:20
#Город#Новости
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