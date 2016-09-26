Сегодня пройдут «горячие линии» по вопросам отопления в Красноярске

Posted 26 сентября 2016, 01:46
Published 26 сентября 2016, 01:46
Modified 29 мая 2023, 10:00
Updated 29 мая 2023, 10:00
В Красноярске сегодня, 26 сентября, пройдут «горячие линии» с главами районных администраций по вопросам отопления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Дозвониться до чиновников можно будет по следующим телефонам:
Звонки будут приниматься с 17:00 до 19:00.
Напомним, отопительный сезон начался 22 сентября. Первыми начали подключать социальные объекты: больницы, школы, детские сады.