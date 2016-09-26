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Posted 26 сентября 2016, 01:46

Published 26 сентября 2016, 01:46

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

Сегодня пройдут «горячие линии» по вопросам отопления в Красноярске

26 сентября 2016, 01:46

В Красноярске сегодня, 26 сентября, пройдут «горячие линии» с главами районных администраций по вопросам отопления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 

Дозвониться до чиновников можно будет по следующим телефонам: 

  • Железнодорожный район: 221-34-76
  • Кировский район: 213-28-16 
  • Ленинский район: 264-16-73 
  • Октябрьский район: 247-01-47
  • Свердловский район: 261-98-90
  • Советский район: 220-06-33
  • Центральный район: 227-38-76

Звонки будут приниматься с 17:00 до 19:00. 

Напомним, отопительный сезон начался 22 сентября. Первыми начали подключать социальные объекты: больницы, школы, детские сады. 

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