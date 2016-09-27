На севере края медведи забираются в огороды и жилые дома: есть пострадавший

На севере Красноярского края в поселке Бор местные жители жалуются на нашествие медведей. Люди рассказывают, что за последнюю неделю к ним приходили уже несколько хищников. Сейчас жильцы боятся выходить на улицу и отправлять детей в школу.



Одного зверя жители застрелили прямо в доме, еще одного видели возле детского сада.

«Медведь забрел в огород, сначала напугал хозяйку, потом вышел хозяин с ружьем, он его убил, но медведь успел нанести ему удары! Мужчина лежит в Краевой больнице в реанимации. Еще один медведь зашел к местным жителям, его тоже убили прямо в доме, вроде никто не пострадал. Также вчера гоняли медведицу с медвежонком по огороду. И возле детского сада бродил медведь. Здесь прямо напасть!», — рассказала Новостям ТВК Екатерина Львова.

Жители говорят, что им приходится бороться с хищниками своими силами — на защиту поселка встали мужчины. Местные чиновники в ответ заявили корреспондентам, что в этом году было зафиксировано всего два случая выхода медведей к людям, и в полицию с жалобами никто не обращался.

«Пока мы никуда не обращались. Если ситуация будет также развиваться, значит тогда будем собирать комиссию и выходить на администрацию района для того, чтобы приняли меры», — прокомментировал заместитель главы поселка Бор Владимир Розов.

Напомним, норильский рыбак снял на видео свою встречу с медведем. Мужчина криком, рёвом и свистом пытался отогнать животное от своего ведра с уловом.