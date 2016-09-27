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Posted 27 сентября 2016, 05:17

Published 27 сентября 2016, 05:17

Modified 29 мая 2023, 09:59

Updated 29 мая 2023, 09:59

С улиц Красноярска убирают пальмы и туи

27 сентября 2016, 05:17

С улиц города начали убирать пальмы и туи. Перевезти все экзотические деревья в теплицы собираются за три-четыре дня.

Всего в теплые помещения на зимовку увозят 149 пальм и 91 тую. В управлении зеленого строительства отметили, что в этом году южные растения из-за теплого сентября стояли на улицах дольше обычного. В теплицах деревья промоют специальным раствором от пыли, обработают, «подкормят» и начнут готовить к следующему лету.

Добавим, сейчас также проводят подготовку городских газонов и клумб к зиме. Специалисты убирают отцветшие однолетники и уже заготавливают тюльпаны, чтобы в следующем сезоне цветы порадовали горожан как можно раньше. С фигурами вертикального озеленения сейчас ничего делать не будут, к Новому году их украсят иллюминацией, а потом весной уберут высаженные на них растения. 

#Город#Новости
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