С улиц Красноярска убирают пальмы и туи

С улиц города начали убирать пальмы и туи. Перевезти все экзотические деревья в теплицы собираются за три-четыре дня.



Всего в теплые помещения на зимовку увозят 149 пальм и 91 тую. В управлении зеленого строительства отметили, что в этом году южные растения из-за теплого сентября стояли на улицах дольше обычного. В теплицах деревья промоют специальным раствором от пыли, обработают, «подкормят» и начнут готовить к следующему лету.

Добавим, сейчас также проводят подготовку городских газонов и клумб к зиме. Специалисты убирают отцветшие однолетники и уже заготавливают тюльпаны, чтобы в следующем сезоне цветы порадовали горожан как можно раньше. С фигурами вертикального озеленения сейчас ничего делать не будут, к Новому году их украсят иллюминацией, а потом весной уберут высаженные на них растения.