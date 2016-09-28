Красноярские регбисты встретятся с болельщиками перед финалом чемпионата России

В Красноярске мужская команда регбийного клуба «Енисей-СТМ» встретится с болельщиками перед финалом чемпионата России. Встреча пройдет завтра, 29 сентября, в 18:30 на стадионе Авангард (улица Павлова 21/1).



А 1 октября наши спортсмены сыграют в финальном матче национального первенства. Финал по регби состоит из двух матчей, и перед его началом все набранные командой очки в предыдущих играх обнуляются.

В решающей битве команда играет против другого красноярского регбийного клуба «Красный Яр». Первый матч уже прошел, и по его итогу «Енисей-СТМ» пока проигрывает на семь очков.

На встрече перед главным матчем в сезоне болельщики смогут пообщаться с игроками и тренерами, задать свои вопросы и поддержать команду. Здесь же будут снимать промо-ролик с участием фанатов.