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Posted 29 сентября 2016, 11:25

Published 29 сентября 2016, 11:25

Modified 29 мая 2023, 09:59

Updated 29 мая 2023, 09:59

В Горсовете хотят вернуть прямые выборы мэра

29 сентября 2016, 11:25

В Красноярске на комиссии горсовета по самоуправлению обсудили вопрос о возвращении выборов мэра. Об этом рассказал депутат Константин Сенченко.


По его словам, вчера, 28 сентября, они только обсудили данную тему. Тем не менее большинство депутатов поддержали инициативу обратиться в Заксобрание с просьбой внести на комиссию вопрос. Однако окончательное решение будет принято после сессии горсовета, которая состоится 11 октября.

Напомним, выборы мэра отменили в прошлом году. Попытки вернуть их уже были, но пока не увенчались успехом.

Фото: пресс-служба горсовета

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