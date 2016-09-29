В Горсовете хотят вернуть прямые выборы мэра

Posted 29 сентября 2016, 11:25
Published 29 сентября 2016, 11:25
Modified 29 мая 2023, 09:59
Updated 29 мая 2023, 09:59
В Красноярске на комиссии горсовета по самоуправлению обсудили вопрос о возвращении выборов мэра. Об этом рассказал депутат Константин Сенченко.
По его словам, вчера, 28 сентября, они только обсудили данную тему. Тем не менее большинство депутатов поддержали инициативу обратиться в Заксобрание с просьбой внести на комиссию вопрос. Однако окончательное решение будет принято после сессии горсовета, которая состоится 11 октября.Напомним, выборы мэра отменили в прошлом году. Попытки вернуть их уже были, но пока не увенчались успехом.
Фото: пресс-служба горсовета