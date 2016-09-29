В Горсовете хотят вернуть прямые выборы мэра

В Красноярске на комиссии горсовета по самоуправлению обсудили вопрос о возвращении выборов мэра. Об этом рассказал депутат Константин Сенченко.





По его словам, вчера, 28 сентября, они только обсудили данную тему. Тем не менее большинство депутатов поддержали инициативу обратиться в Заксобрание с просьбой внести на комиссию вопрос. Однако окончательное решение будет принято после сессии горсовета, которая состоится 11 октября.

Фото: пресс-служба горсовета