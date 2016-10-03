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Posted 3 октября 2016, 02:57

Published 3 октября 2016, 02:57

Modified 29 мая 2023, 09:59

Updated 29 мая 2023, 09:59

На защиту лесов в Красноярском крае выделено 1,5 млрд рублей

3 октября 2016, 02:57

В Красноярском крае на мероприятия по охране лесов выделили 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства края.

30 сентября проходило заседание Правительства, где утвердили государственную программу Красноярского края «Развитие лесного хозяйства». Там выступил министр лесного хозяйства Владимир Векшин. Он отметил, что в 2017 году будет повышена эффективность использования лесного фонда с учетом его сохранения и восстановления. Кроме того, власти намерены сократить потери лесного фонда от пожаров, вредителей и болезней. Именно на это и будут потрачены 1,5 млрд рублей.

На территории двух лесничеств планируется провести мероприятия по лесоустройству на площади 200 тыс. га. Для обеспечения лесов от пожаров запланировано приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, создание резерва пожарной техники и оборудования, переподготовка 400 специалистов.

«Помимо этого, госпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по восстановлению погибших и вырубленных лесов, повышению качества семян, а также по повышению  эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов», — рассказали в министерстве.

Напомним, в этом году в России генпрокуратура обвинила Рослесхоз в покупке бесполезного оборудования на сумму 76 млрд рублей.


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