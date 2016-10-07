Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть кино

Posted 7 октября 2016, 07:43
Published 7 октября 2016, 07:43
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
В честь Всемирного дня туризма в Татышев-парке в субботу 8 октября разместят бесплатный кинотеатр. Он будет находиться на центральной площади западной части парка, справа от главной сцены.
В списке фильмов, которые покажут, стоят такие картины, как «Вертикаль» и «Территория», документальные фильмы о «Столбах». Первый показ начнется в 10.00 фильмом «Неотправленное письмо», кинопоказ продлится до 19.00.
Помимо фильмов на территории парка пройдут соревнования, выставки, в том числе от МЧС, интерактивные локации. Ознакомиться с программой праздника можно на сайте Крайспорта.
Напомним тем, кто пропустил презентацию фильма о «Столбах», что премьера документальной ленты прошла в мае.