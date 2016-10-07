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Posted 7 октября 2016, 07:43

Published 7 октября 2016, 07:43

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть кино

7 октября 2016, 07:43

В честь Всемирного дня туризма в Татышев-парке в субботу 8 октября разместят бесплатный кинотеатр. Он будет находиться на центральной площади западной части парка, справа от главной сцены.

В списке фильмов, которые покажут, стоят такие картины, как «Вертикаль» и «Территория», документальные фильмы о «Столбах». Первый показ начнется в 10.00 фильмом «Неотправленное письмо», кинопоказ продлится до 19.00.

Помимо фильмов на территории парка пройдут соревнования, выставки, в том числе от МЧС, интерактивные локации. Ознакомиться с программой праздника можно на сайте Крайспорта.

Напомним тем, кто пропустил презентацию фильма о «Столбах», что премьера документальной ленты прошла в мае. 

#Спорт#Новости
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