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Posted 9 октября 2016, 05:47

Published 9 октября 2016, 05:47

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Красноярский таксист пожаловался на клиентку за предложение интима вместо денег

9 октября 2016, 05:47

В Красноярске 23-летний таксист пожаловался на клиентку, которая вместо денег предложила ему интим. Как рассказывает сам парень, от такого предложения он отказался, решил сам возместить деньги и выставил молодую девушку из машины.

«Приехали, она поворачивается и сходу: «Денег нет, давай, я сделаю тебе м***т и разойдемся?» (кладет руку на коленку мне). А у меня жена и новорожденный сын. Ну, я из машины выхожу, открываю этой шл*** дверь с ее стороны: «Выметайся», — написал водитель в группе «Подслушано в Красноярске».

Он заявил, что лучше заплатить со своего кармана, и уехал. А после, по словам таксиста, ему позвонили из фирмы и сделали выговор за грубость в общении с клиентом.

 «Я промолчал, со всем согласился. Пусть. Зато перед собой я чист»

Одни пользователи не поверили в такую историю, другие назвали парня тряпкой, который не воспользовался шансом, третьи поддержали молодого человека.

Напомним об обратной истории. Таксисты компании «Максим» рассказали, что в последнее время им все чаще приходят странные заказы от мужчин. Они ищут девушек-водителей, которые бы не только подвезли в нужное место, но и за дополнительные деньги оказали секс-услуги.

#Общество#Новости
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