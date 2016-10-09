Красноярский таксист пожаловался на клиентку за предложение интима вместо денег

Posted 9 октября 2016, 05:47
Published 9 октября 2016, 05:47
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
В Красноярске 23-летний таксист пожаловался на клиентку, которая вместо денег предложила ему интим. Как рассказывает сам парень, от такого предложения он отказался, решил сам возместить деньги и выставил молодую девушку из машины.
«Приехали, она поворачивается и сходу: «Денег нет, давай, я сделаю тебе м***т и разойдемся?» (кладет руку на коленку мне). А у меня жена и новорожденный сын. Ну, я из машины выхожу, открываю этой шл*** дверь с ее стороны: «Выметайся», — написал водитель в группе «Подслушано в Красноярске».
Он заявил, что лучше заплатить со своего кармана, и уехал. А после, по словам таксиста, ему позвонили из фирмы и сделали выговор за грубость в общении с клиентом.
«Я промолчал, со всем согласился. Пусть. Зато перед собой я чист»
Одни пользователи не поверили в такую историю, другие назвали парня тряпкой, который не воспользовался шансом, третьи поддержали молодого человека.
Напомним об обратной истории. Таксисты компании «Максим» рассказали, что в последнее время им все чаще приходят странные заказы от мужчин. Они ищут девушек-водителей, которые бы не только подвезли в нужное место, но и за дополнительные деньги оказали секс-услуги.