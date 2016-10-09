Красноярский таксист пожаловался на клиентку за предложение интима вместо денег

Напомним об обратной истории. Таксисты компании «Максим» рассказали, что в последнее время им все чаще приходят странные заказы от мужчин. Они ищут девушек-водителей, которые бы не только подвезли в нужное место, но и за дополнительные деньги оказали секс-услуги.