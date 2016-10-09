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Posted 9 октября 2016, 02:32

Published 9 октября 2016, 02:32

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

В Красноярске делают календарь с сексуальными девушками-косплеерами

9 октября 2016, 02:32

В Красноярске начинают делать календарь с сексуальными девушками-косплеерами, которые для съемок переоденутся в костюмы известных персонажей аниме, видеоигр, комиксов и так далее.

Проектом сейчас занимаются в красноярском гик-комьюнити. Ребята увидели такой календарь на Comic Con Russia (фестиваль в Москве с презентацией новинок фильмов, компьютерных игр и популярных комиксов) и решили сделать свой.

«Мне показалось, это отличной идеей, и я сразу понял, Красноярску тоже есть, что показать. У нас очень большое гик-сообщество, богатое девушками-косплеерами, некоторые причем популярны далеко за пределами Сибири», — рассказал «Проспекту Мира» автор задумки Марат Заборовский.

Свой первый календарь они уже презентовали, и, как рассказывают сами, местные гики встретили его с радостью и раскупили весь тираж. Сейчас в планах начать делать второй. В этот раз моделями для него станут девушки-косплееры не только из Красноярска, но и соседних городов.

«Работы над ним начинаются уже в ближайшее время, обещаем порадовать всех новыми девушками, красивыми образами, наш новый календарь не будет похож на предыдущий. Другие позы, ракурсы, фон», — поясняет Марат.

Он объясняет: первый календарь был выдержан в классических стандартах косплей-календарей, для нового же проекта команда решила поменять концепцию. Сейчас ребята обсуждают идеи и договариваются с моделями. Съемки будут проходить в собственной импровизированной студии. А презентовать календарь собираются в следующем году 30 апреля на Comic Con Siberia.

Напомним, «Проспект Мира» составил топ «Поиграй со мной», в котором собрал семь самых сексуальных косплейщиц Красноярска.

На фото: работы для первого календаря  

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