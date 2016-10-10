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Posted 10 октября 2016, 07:32

Published 10 октября 2016, 07:32

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Красноярские детдомовцы едут в Англию на встречу с футболистами «Арсенала»

10 октября 2016, 07:32

Команда юных спортсменов из детского дома Канска отправляется в Лондон на встречу со знаменитым футбольным клубом «Арсенал». В гости к именитым игрокам они поедут уже завтра, 11 октября. 

Ребята победили во всероссийских футбольных соревнованиях «Будущее зависит от тебя» и выиграли себе поездку. В Англии воспитанники интернета имени Гагарина сыграют товарищеский матч со своими сверстниками из юношеской академии «Арсенала».

Также они посетят игру английской премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс», закрытую тренировку лондонского клуба и пообщаются с главным тренером команды Арсеном Венгером.

Добавим, начинающие канские футболисты участвуют в разных турнирах с 2013 года. За это время они пять раз становились чемпионами края и трижды признавались лучшими в Сибири. В прошлом году ребята победили на всероссийском этапе в Сочи, благодаря чему уже побывали в Лондоне.

Напомним, тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подарил красноярским футболистам-детдомовцам из команды «Тотем» форму своей команды.  

Фото предоставлено пресс-службой министерства образования края. 

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