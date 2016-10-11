Скрипач из Индонезии вместе с оркестром сыграет в Красноярске каверы мировых хитов

Posted 11 октября 2016, 02:34
Published 11 октября 2016, 02:34
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
В Красноярске выступит скрипач из Индонезии Герман Дмитриев с программой «Между небом и землей». Вместе с музыкантом на сцену БКЗ выйдет наш филармонический оркестр имени Бардина.
В концертной программе — кавер-версии известных мировых хитов. Дополнят шоу красноярские рок-музыканты, цирковые и хореографические коллективы.
Пройдет концерт 14 октября, в пятницу, в 19:00. Время выступления — 1 час 45 минут.
Добавим, Герман Дмитриев — известный скрипач, работающий в стиле crossover. Он соединяет классические традиции с современной музыкой.