prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2016, 02:34

Published 11 октября 2016, 02:34

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Скрипач из Индонезии вместе с оркестром сыграет в Красноярске каверы мировых хитов

11 октября 2016, 02:34

В Красноярске выступит скрипач из Индонезии Герман Дмитриев с программой «Между небом и землей». Вместе с музыкантом на сцену БКЗ выйдет наш филармонический оркестр имени Бардина.

В концертной программе — кавер-версии известных мировых хитов. Дополнят шоу красноярские рок-музыканты, цирковые и хореографические коллективы.

Пройдет концерт 14 октября, в пятницу, в 19:00. Время выступления — 1 час 45 минут.

Добавим, Герман Дмитриев — известный скрипач, работающий в стиле crossover. Он соединяет классические традиции с современной музыкой. 

#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика