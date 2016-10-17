Почти половина алкоголя в Красноярском крае продается с нарушениями

В 36 случаях из них нарушался закон о продаже алкогольной продукции в ларьках на остановках. В одном случае алкоголь продавался возле школы. Еще в одном — отсутствовали документы, разрешающие продажу, также был зафиксирован случай, где алкоголь продавался после 23:00.