Почти половина алкоголя в Красноярском крае продается с нарушениями

Posted 17 октября 2016, 05:27
Published 17 октября 2016, 05:27
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
В Красноярском крае почти половина алкоголя реализуется с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
За 9 месяцев 2016 года было проведено 127 проверок в точках, продающих алкогольную продукцию, и в 57 из них были установлены нарушения законодательства.
В 36 случаях из них нарушался закон о продаже алкогольной продукции в ларьках на остановках. В одном случае алкоголь продавался возле школы. Еще в одном — отсутствовали документы, разрешающие продажу, также был зафиксирован случай, где алкоголь продавался после 23:00.
В шести случаях алкоголь продавался без лицензии, в семи — отсутствовала маркировка, в 23 — иные нормативные акты.
За выявленные нарушения возбудили 62 дела об административных правонарушениях. По 50 делам уже вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 335,5 тысяч рублей. Было изъято 199 литров спиртного.