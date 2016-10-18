prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2016, 11:57

Published 18 октября 2016, 11:57

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Красноярцы попали в шорт-лист российской премии для самых активных граждан

18 октября 2016, 11:57

Четверо красноярцев попали в шорт-лист премии для самых активных граждан страны «Я — гражданин». Об этом сообщается на сайте премии.

Цель премии — это поощрить гражданскую инициативу в России. Победители получают диплом и 200 тысяч рублей. Участвовать могут лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных проектов, публичные активисты, социально-активные граждане, социально-ответственные компании. Оценивают участников публичные деятели, руководители благотворительных фондов, представители бизнеса.

В номинации «Благотворительность» номинирован красноярец Виктор Стародубцев, который основал хоспис в Железногорске. В номинации «Общественный контроль» — «Академия домового управления» Романа Казакова. В номинации «Работа с молодежью» номинантом стал красноярец Владимир Алябьев, придумавший проект «Детский автоспорт». Четвертым на премию в номинации «Развитие сельских территорий и малых городов» выдвинут Василий Пацевич из Черемшанки.

Победители станут известны к 4 ноября, в этот же день состоится и церемония награждения.

#Люди#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика