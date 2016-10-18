Красноярцы попали в шорт-лист российской премии для самых активных граждан

Posted 18 октября 2016, 11:57
Published 18 октября 2016, 11:57
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
Четверо красноярцев попали в шорт-лист премии для самых активных граждан страны «Я — гражданин». Об этом сообщается на сайте премии.
Цель премии — это поощрить гражданскую инициативу в России. Победители получают диплом и 200 тысяч рублей. Участвовать могут лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных проектов, публичные активисты, социально-активные граждане, социально-ответственные компании. Оценивают участников публичные деятели, руководители благотворительных фондов, представители бизнеса.
В номинации «Благотворительность» номинирован красноярец Виктор Стародубцев, который основал хоспис в Железногорске. В номинации «Общественный контроль» — «Академия домового управления» Романа Казакова. В номинации «Работа с молодежью» номинантом стал красноярец Владимир Алябьев, придумавший проект «Детский автоспорт». Четвертым на премию в номинации «Развитие сельских территорий и малых городов» выдвинут Василий Пацевич из Черемшанки.
Победители станут известны к 4 ноября, в этот же день состоится и церемония награждения.