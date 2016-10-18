Красноярцы попали в шорт-лист российской премии для самых активных граждан

В номинации «Благотворительность» номинирован красноярец Виктор Стародубцев, который основал хоспис в Железногорске. В номинации «Общественный контроль» — «Академия домового управления» Романа Казакова. В номинации «Работа с молодежью» номинантом стал красноярец Владимир Алябьев, придумавший проект «Детский автоспорт». Четвертым на премию в номинации «Развитие сельских территорий и малых городов» выдвинут Василий Пацевич из Черемшанки.