Градус — копейка: самые дешевые напитки в красноярских барах

Бар «Нет Проблем»

Для начала надо честно признаться, что шотландские виски, французские коньяки и карибские ромы сегодня останутся в бутылках. Этим вечером наш друг — отечественный алкопром и его международный суперхит — водка. Как показывает алкогольный калькулятор, для достижения средней стадии опьянения достаточно 400 граммов благородного напитка. В «НП» самый доступный вариант — «Мягков» по 120 рублей за полтинничек. Всего нам нужно 8 доз, на которые уйдет 960 рублей. Ну а если без закуски пить водку вы не умеете, то тот же эффект дадут шесть полулитровых бокалов «домашнего» пива, что обойдется во всё те же 960 рублей.

Бар Soho

А вот в Soho нелегкий выбор между водкой и пивом осуществлять не придется: самое дешевое местное пенное — «Жигули» — обойдется в 1020 рублей за 6 стаканов. Зато уже знакомый нам «Мягков» стоит здесь ровно столько же, как и в«Нет Проблем» — 120 рублей за дозу. Так что «белую» здесь пить немного выгодней, хотя если вы слабы душой и планируете потратиться на морс, то слабоалкогольный вариант может получиться даже бюджетней, и не придется глотать сорокоградусную под недоуменные взгляды постояльцев соседних столиков.

Бар «Булгаков»

Как ни прекрасен «Булгаков» с его куртуазной кухней и мудреными шотами, сегодня мы с ними не познакомимся. Сегодня нас ведет беспощадный путь «градус/копейка», требующий выдержки и холодного расчета. Последнее в нашем случае не только метафора, но и конкретное название алкогольного напитка. Водка «Холодный расчет» стоит в «Булгакове» 80 рублей за 40 граммов и обеспечит нас нужной кондицией при затратах всего в 800 рублей.

Паб «Харатс»

И снова уже знакомая нам пара: пенное + сорокоградусная. Конечно, в пабе принято пить «Гиннесс» и виски, но это стоит многих тысяч, поэтому выбираем фирменное «Харатс», три литра которого обойдутся нам в 900 рублей, или «Смирнов №21» по 800 рублей за 400 граммов. Да. Опять всё то же самое, но что делать, если ничего дешевле и эффективнее в барах нет?

Кнайпе «Кино и немцы»

В «Немцах» припасено много всего интересного по части пива, но даже если брать что-то максимально крепкое и дешевое, то затраты будут существенные. Допустим, эля «Синяя борода» придется выпить три бутылки, а это 1830 рублей. Так что опять водка — на этот раз «Командор Резанов», которая обойдется нам в 900 рублей. Как альтернатива, естественно, пиво, знакомое нам по «НП» «Домашнее», которое тут даже подешевле — 900 рублей за три литра.

Бар «Светофор»

Ну, наконец, какое-то разнообразие — в «Светофоре», помимо пива, необходимая доза которого здесь потянет на уже знакомые 900 рублей, желающим наливают домашний самогон по цене 200 рублей за 100 граммов. Пойло достигает 60-градусной крепости, и выпить его придется всего пять стандартных стопочек. Причем в комплект к народному творчеству выдают еще и соленые огурцы, так что можно посидеть на 500 рублей, включая закуску.

Кафе-бар Mike & Molly

Водки в «Майке» не подают: казалось бы, придется ограничиться фирменным пивом, заплатив за него 960 рублей, но, оказывается, в меню есть недорогие коктейли. Например, строевой «Джин тоник» по цене 180 рублей за внушительную 210-граммовую порцию. Достаточно пяти бокалов, и никакой водки не нужно, и всего-то 900 рублей за всю вечеринку.

«Крафт» бар

Крафтовое пиво — штука непредсказуемая: иной раз такого наварят, что безобидная на вид бутылочка валит с ног, как удар кувалдой. Но это дело индивидуальное, и пускаться в дегустации — означает рисковать финансами. Так что будем действовать наверняка и возьмем за 900 рублей пять бокалов пива BLACKOUT Oatmeal Stout. Должно хватить для кратковременного путешествия в радужный мир розовых единорогов.

The Welcome Bar

Ну и, наконец, одно из самых тусовочных мест Красноярска — Welcome Bar. Здесь, к сожалению, никаких четких инструкций дать невозможно, так как поят коктейлями, чье действие непредсказуемо. Единственный напиток с гарантированным эффектом из местного меню — это итальянская настойка «Лимончелло», пол-литра которой обойдутся аж в 1200 рублей.