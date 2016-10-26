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Posted 26 октября 2016, 01:24

Published 26 октября 2016, 01:24

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Под Красноярском в аварии с водителем без прав погибла семья

26 октября 2016, 01:24

В Емельяновском районе Красноярского края в результате ДТП погибла семья: мужчина и двое его несовершеннолетних детей. Мать с ранениями находится в больнице.

По предварительным данным ГИБДД, вечером 25 октября, двигаясь со стороны Ачинска в сторону Красноярска, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу движения, где в районе деревни Сухая столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-2109.

На месте погиб водитель жигулей и его 13-летний сын, находящийся на переднем сидении автомобиля. По дороге в больницу скончалась маленький дочь водителя (3-4 года). Супруга доставлена в больницу. Водитель иномарки не пострадал. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Известно, что водитель «Мерседеса» — 23-летний житель Хакасии, который не получал никогда водительское удостоверение. Погибшая семья жила в Ужурском районе.

По информации в группе «ЧП Красноярск», для пострадавшей женщины собирают кровь (просят сдать на имя Любови Ерубаевой). 

Фото: vk.com/gibdd24

#Происшествия#Новости
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