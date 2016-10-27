В Красноярске выбирают самую красивую девушку с пышными формами

В Красноярске запустили конкурс «Мисс Пышка», на котором выбирают самую красивую девушку. Сейчас проходит отборочный тур, и в нем могут поучаствовать все желающие, в том числе из городов края. Главное условие — конкурсантка не должна быть худой, а обладать пышными формами.



Параллельно с этим в группе конкурса началось голосование (к анкетам понравившихся ставятся лайки), до 1 декабря пользователи выбирают 30 участниц, которые и пройдут во второй этап. Пока в проекте 21 конкурсантка. Их распределяют по двум номинациям: «Мисс юность» (от 20 до 30 лет) и «Бальзаковская барышня» (от 30 лет).

«На втором этапе для девушек будут проходить мастер-классы, их обучат дефиле, вокалу, хореографии, имиджу и сценическому мастерству. Так будет проходить подготовка к финалу», — рассказали организаторы Галина Пятова и Инесса Сетаркова.

Финал состоится 17 и 18 декабря, в один день выберут юную победительницу, а в другой — участницу постарше. На итоговом вечере пышки будут представлять свои творческие номера и красоваться в нарядах.

Фото из группы конкурса.