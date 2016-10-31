7 малоизвестных чудес Сибири, которые стоит увидеть

Великий исток

Слово «великий» в наименовании этого места в Забайкалье не туристическая замануха, а единственно верный термин для обозначения статуса этого места для всей планеты. Именно отсюда берут начало три величайшие сибирские реки — Амур, Енисей и Лена, которые, в свою очередь, питают три моря (Лаптевых, Охотское и Карское), два океана (Ледовитый и Тихий) и озеро Байкал.

Чтобы увидеть точку, в которой начинаются реки, орошающие в общей сложности 60% территории России, нужно подняться на гору Палласа. Это непросто, но дело стоящее.

Фото: russights

Денисова пещера

Эта большая пещера, расположенная в Алтайском крае, интересна не только своим размером и обильно раскинувшимися возле ее входа природными красотами, но и тем, что сделанные здесь археологические находки произвели настоящую революцию в представлении ученых о предках современного человека.

В 2008 году здесь была найдена фаланга мизинца 9-летней девочки. Полученное из этого фрагмента ДНК рассказало человечеству о новом, ранее неведомом виде рода Homo, отличающемся как от неандертальцев, так и от современных людей. В пещере копают до сих пор, так что не исключено, что впереди нас ждут новые, еще более интересные находки.

Фото: al-tai

Пустыня Чара

Самая компактная в мире пустыня расположилась на самом севере Забайкальского края. Здесь всё как в настоящей пустыне, однако заблудиться и умереть от обезвоживания в Чарских песках довольно проблематично, так как вся сибирская Сахара умещается на участке пять на десять километров.

Образовалось это чудо природы в результате деятельности ледников: 25 тысяч лет назад гигантский ледник перегородил дорогу в Чарское ущелье, и в этом месте образовалось огромное озеро глубиной более 250 метров. Со временем лед растаял, вода вытекла, а освободившееся дно, на котором за века скопились тонны песка и глины, под влиянием ветра приобрело вид покрытой барханами пустыни.

Фото: bugaga

Долина потухших вулканов

В Тункинской впадине в Бурятии на относительно небольшом пространстве расположились сразу девять потухших вулканов высотой до 68,5 метра. Сегодня вулканы молчат, но когда-то они извергались достаточно бодро, заливая лавой окрестные долины. Марсианские пейзажи из застывшей магмы, толщина которой в некоторых местах доходит до 150 метров, до сих пор украшают эти места.

Но интересней всего в долине даже не это, а непредсказуемость местной погоды: летом посреди жаркого дня тут может совершенно внезапно похолодать до такой степени, что выпадет снег, а небольшие озерца затянет слоем льда в несколько сантиметров.

Малиновое озеро

Самое интересное в этом соленом водоеме, находящемся у подножия Алтайских гор, — это, естественно, цвет. В отличие от разных там черных и желтых морей, на проверку оказывающихся просто синими, малиновое озеро действительно малиновое.

Необычный оттенок воде обеспечивает местный планктон, который особенно обилен по весне, и в этот период цвет ярче всего. Другой интересный факт о водоеме — его тесная связь с государыней-матушкой Екатериной Второй, которая признавала годной для питания лишь соль, добытую здесь, отчего озеро считалось собственностью императрицы.

Фото: poswetutur

Ининский сад камней

Пока эстетствующие японцы вынуждены надрываться, ворочая камни для своих лилипутских садиков, щедрая сибирская природа заготовила для всех интересующихся огромный парк булыжников самого естественного происхождения.

Парк находится в Баргузинской долине неподалеку от Байкала и занимает площадь более 10 квадратных километров. По всей этой немалой территории разбросаны огромные валуны, живописно вписанные в окружающий ландшафт. Как попали сюда эти камни, доподлинно неизвестно. По одной версии, это последствия отступления ледника, по другой — следы древней катастрофы.





Фото: tourprom

Водопад Учар

Этот водопад в Республике Алтай был открыт менее 40 лет назад, что неудивительно: место, где он находится, туристические компании включают в топ-5 самых труднодоступных достопримечательностей России.

Чтобы увидеть водопад, туристу придется сперва добраться до северной оконечности Телецкого озера, затем пересесть на катер и переплыть его, добравшись до мыса Кырсай. Потом на попутном транспорте проехать около 60 километров до впадения реки Чульчи в Чулышман — а там уже рукой подать. Всего-то делов — переплыть реку и пройти пешком несколько километров по сильно пересеченной скалистой местности. Правда, говорят, путешествие того стоит, ибо водопад необычайно красив.

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