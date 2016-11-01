Красноярец после опроса на Фейсбуке составил топ фильмов для просмотра осенью

Posted 1 ноября 2016, 02:32
Published 1 ноября 2016, 02:32
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
Красноярец Максим Балашов составил топ фильмов, которые стоит посмотреть осенью. Все началось с того, что его друг на Фейсбуке Елена Вишнякова попросила своих подписчиков посоветовать ей кино от осенней ханрдры, подходящее для просмотра в такую холодную и ненастную погоду.
Пользователи активно подключились и оставили свыше 200 комментариев со своими рекомендациями. После этого Максим решил все это систематизировать и внес все фильмы в специальный открытый документ, чтобы все желающие также могли в него заглянуть и выбрать себе что-нибудь по душе:
«И чтобы народная мудрость не пропадала зря, я решил попробовать свести все упомянутые названия в одну таблицу. Лена проделала титаническую работу, собрав все-все фильмы из комментариев. А я свёл их в одну таблицу, заодно выделив самые популярные в отдельный топ-лист. За три дня по ссылке на таблицу перешли более 1 000 раз. Почти всегда, когда я открываю таблицу, её кто-то просматривает вместе со мной».
Автор идеи также добавляет, что ему можно написать и предложить включить свои любимые картины в список.