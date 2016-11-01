Красноярец после опроса на Фейсбуке составил топ фильмов для просмотра осенью

Пользователи активно подключились и оставили свыше 200 комментариев со своими рекомендациями. После этого Максим решил все это систематизировать и внес все фильмы в специальный открытый документ, чтобы все желающие также могли в него заглянуть и выбрать себе что-нибудь по душе: