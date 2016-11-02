Сквер на Дубровинского закончили обустраивать

В Красноярске завершено обустройство сквера на участке между домами на Урицкого, 24 и Дубровинского, 54. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сквер называется «Тихий». В нем установили игровой комплекс «Снегоход», песочницы, качели, скамейки и урны. Есть малые архитектурные формы, а также высажены саженцы рябин и яблонь.

«В сквере создана пешеходно-тропиночная сеть, старые лестницы заменены на монолитные, установлен бордюрный камень, произведена укладка брусчатки. Придали уюта скверу молодые художники. На трансформаторной будке появились яркие картины», — рассказали в пресс-службе администрации.

Благоустройство было сделано на деньги гранта губернатора Красноярского края за 4 миллиона рублей.

Раньше на этом участке были гаражи, контейнеры, поэтому для обустройства сквера территорию долго чистили от мусора. Напомним, обустраивать сквер начали в сентябре.

Фото: «Городские новости», 1line.info