Сквер на Дубровинского закончили обустраивать

Posted 2 ноября 2016, 07:28
Published 2 ноября 2016, 07:28
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
В Красноярске завершено обустройство сквера на участке между домами на Урицкого, 24 и Дубровинского, 54. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сквер называется «Тихий». В нем установили игровой комплекс «Снегоход», песочницы, качели, скамейки и урны. Есть малые архитектурные формы, а также высажены саженцы рябин и яблонь.«В сквере создана пешеходно-тропиночная сеть, старые лестницы заменены на монолитные, установлен бордюрный камень, произведена укладка брусчатки. Придали уюта скверу молодые художники. На трансформаторной будке появились яркие картины», — рассказали в пресс-службе администрации.
Благоустройство было сделано на деньги гранта губернатора Красноярского края за 4 миллиона рублей.
Раньше на этом участке были гаражи, контейнеры, поэтому для обустройства сквера территорию долго чистили от мусора. Напомним, обустраивать сквер начали в сентябре.
Фото: «Городские новости», 1line.info