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Posted 2 ноября 2016, 07:28

Published 2 ноября 2016, 07:28

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Сквер на Дубровинского закончили обустраивать

2 ноября 2016, 07:28


В Красноярске завершено обустройство сквера на участке между домами на Урицкого, 24 и Дубровинского, 54. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сквер называется «Тихий». В нем установили игровой комплекс «Снегоход», песочницы, качели, скамейки и урны. Есть малые архитектурные формы, а также высажены саженцы рябин и яблонь. 

«В сквере создана пешеходно-тропиночная сеть, старые лестницы заменены на монолитные, установлен бордюрный камень, произведена укладка брусчатки. Придали уюта скверу молодые художники. На трансформаторной будке появились яркие картины», — рассказали в пресс-службе администрации.

Благоустройство было сделано на деньги гранта губернатора Красноярского края за 4 миллиона рублей.

Раньше на этом участке были гаражи, контейнеры, поэтому для обустройства сквера территорию долго чистили от мусора. Напомним, обустраивать сквер начали в сентябре

Фото: «Городские новости», 1line.info

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