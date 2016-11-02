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Posted 2 ноября 2016, 13:18

Published 2 ноября 2016, 13:18

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

В «Роевом ручье» пополнение: родились капибары, дикобразы и нутрии

2 ноября 2016, 13:18

У крупных грызунов «Роева ручья» месяц начался с прибавления в потомстве, сообщает зоопарк. На свет появились два дикобраза, две капибары и пять нутрий.

Так, в семействе дикобразов — два малыша. Родители Патрик и Марина ни на шаг не отходят от новорожденных, поэтому пока что их сложно увидеть. Пол двоих новорожденных капибар у пары Прохора и Нюры уже определили: это мальчик и девочка. Нутрии Беляш и Грызля пополнили состав зоопарка на пять грызунов: они родились с ярко-оранжевыми резцами, что говорит об их крепком здоровье.

В «Роевом ручье» отмечают, что посмотреть на новых жителей зоопарка можно уже с завтрашнего дня в комплексе «Экзотические животные».

Напомним, что в конце октября в «Роев ручей» прибыл фламинго Вася: птица отбилась от своей стаи и чуть не замерзла на Ангаре, однако ее удалось спасти. 

Фото: Роев ручей

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