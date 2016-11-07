В Красноярске за ноябрь во всех домах проверят газовое оборудование

В связи с трагедией в Иваново, где 6 ноября после взрыва газа погибли пять человек, по всей России, в том числе и в Красноярске, в ноябре будут проверять газовое оборудование в домах. Об этом заявил замглавы МЧС России Владимир Степанов.

