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Posted 7 ноября 2016, 03:50

Published 7 ноября 2016, 03:50

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

В Красноярске за ноябрь во всех домах проверят газовое оборудование

7 ноября 2016, 03:50

В связи с трагедией в Иваново, где 6 ноября после взрыва газа погибли пять человек, по всей России, в том числе и в Красноярске, в ноябре будут проверять газовое оборудование в домах. Об этом заявил замглавы МЧС России Владимир Степанов.

«Президентом было дано поручение в максимально короткие сроки провести проверку всех домовых хозяйств. Попрошу свои графики скорректировать, чтобы в течение этого месяца завершить эту работу на всей территории России», — сообщает «Интерфакс», цитируя заявление Степанова.

Помимо этого Степановым было поручено провести по всех стране дополнительные мероприятия по информированию жителей городов по соблюдению мер безопасности по использованию газового оборудования.

Добавим, что в числе погибших пятерых человек и четырехлетняя девочка, также госпитализировали четверых пострадавших. Из-за взрыва обрушилась кровля первого подъезда, частично пострадали две квартиры.

#Происшествия#Новости
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