В Красноярске за ноябрь во всех домах проверят газовое оборудование

Posted 7 ноября 2016, 03:50
Published 7 ноября 2016, 03:50
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
В связи с трагедией в Иваново, где 6 ноября после взрыва газа погибли пять человек, по всей России, в том числе и в Красноярске, в ноябре будут проверять газовое оборудование в домах. Об этом заявил замглавы МЧС России Владимир Степанов.
«Президентом было дано поручение в максимально короткие сроки провести проверку всех домовых хозяйств. Попрошу свои графики скорректировать, чтобы в течение этого месяца завершить эту работу на всей территории России», — сообщает «Интерфакс», цитируя заявление Степанова.
Помимо этого Степановым было поручено провести по всех стране дополнительные мероприятия по информированию жителей городов по соблюдению мер безопасности по использованию газового оборудования.
Добавим, что в числе погибших пятерых человек и четырехлетняя девочка, также госпитализировали четверых пострадавших. Из-за взрыва обрушилась кровля первого подъезда, частично пострадали две квартиры.