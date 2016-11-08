Десять асфальтобетонных заводов Красноярска отравляют воздух: превышают нормы выбросов в несколько раз

Posted 8 ноября 2016, 05:06
Published 8 ноября 2016, 05:06
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
Десять асфальтобетонных заводов Красноярска работают с нарушениями закона об охране воздуха. К таким выводам после проверки пришли сотрудники природоохранной прокуратуры.
В ведомстве сообщают: все предприятия превышают нормы предельно допустимых выбросов. В черный список попали заводы компаний «Гефест», «ЛОК», «Асфальтобетонный завод», «ИмперияСтрой», «ПКП Прогресс», «Сибирь», «СибирьИнвест», «ДСК», ДПМК «Красноярская» и «ПК «Асфальтстрой».
Например, заводы запылили город в 8,5 раз больше допустимого, превышение по ванадию (пластичный металл) оказалось выше нормы в 12,7 раз, а по оксиду углероду — в 2,6 раз.
Также предприятия не следили, на сколько эффективно функционировали пылегазоочистные установки, техника работала на 58,9%. Кроме того, на некоторых заводах не смогли представить отчеты и показать, как снижается нагрузка на город во время режима «черного неба».
Всего по итогам рейда возбуждено 30 административных дел, в том числе внесено девять представлений, чтобы владельцы устранили нарушения, а в суд направлено два иска — надзорное ведомство требует приостановить работу заводов.
Напомним, в начале сентября из-за аварии на заводе «Норильского никеля» река Далдыкан окрасилась в кроваво-красный цвет. Предприятию выписали штраф на сумму от 30 000 до 40 000 рублей.