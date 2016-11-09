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Posted 9 ноября 2016, 07:34

Published 9 ноября 2016, 07:34

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Красноярский край стал популярным среди туристов из Германии

9 ноября 2016, 07:34

Иностранные туристы стали чаще приезжать в Красноярский край: статистика выросла и составила 1 366 человек в год (на 300 больше, чем раньше), сообщает Красстат.

«Наибольшей популярностью Красноярский край пользовался у граждан Германии (34,4% от общего количества иностранных туристов), Франции (14,5%), Турции (8,6%), Великобритании (7,8%), США, включая Гавайские острова (6%), Италии (5,2%), Испании (4,7%)», — уточняют в пресс-службе.

Однако статистики также отмечают, что за прошлый год в крае уменьшилось число туристических компаний: из 330 осталось 325 турфирм, из-за чего на 22% сократилась численность работников из этой сферы. Помимо этого объем потребления туристических услуг уменьшился на 28,8%.

Но несмотря на то, что жители Красноярского края отдали предпочтение внутреннему туризму, те, кто может себе позволить летать за рубеж выбирали те же страны, что и годами ранее: Турцию, Египет, Таиланд и другие страны Азии.

«Снижение численности обслуженных туристов с 2014 года обусловлено снижением уровня денежных доходов населения в совокупности с ростом цен на услуги в сфере зарубежного туризма», — отмечает Красстат.

Напомним, из Красноярска в Бангкок можно улететь за 12,5 тысяч.

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