Красноярский край стал популярным среди туристов из Германии

Posted 9 ноября 2016, 07:34
Published 9 ноября 2016, 07:34
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
Иностранные туристы стали чаще приезжать в Красноярский край: статистика выросла и составила 1 366 человек в год (на 300 больше, чем раньше), сообщает Красстат.
«Наибольшей популярностью Красноярский край пользовался у граждан Германии (34,4% от общего количества иностранных туристов), Франции (14,5%), Турции (8,6%), Великобритании (7,8%), США, включая Гавайские острова (6%), Италии (5,2%), Испании (4,7%)», — уточняют в пресс-службе.
Однако статистики также отмечают, что за прошлый год в крае уменьшилось число туристических компаний: из 330 осталось 325 турфирм, из-за чего на 22% сократилась численность работников из этой сферы. Помимо этого объем потребления туристических услуг уменьшился на 28,8%.
Но несмотря на то, что жители Красноярского края отдали предпочтение внутреннему туризму, те, кто может себе позволить летать за рубеж выбирали те же страны, что и годами ранее: Турцию, Египет, Таиланд и другие страны Азии.
«Снижение численности обслуженных туристов с 2014 года обусловлено снижением уровня денежных доходов населения в совокупности с ростом цен на услуги в сфере зарубежного туризма», — отмечает Красстат.
Напомним, из Красноярска в Бангкок можно улететь за 12,5 тысяч.