Возле «Планеты» в ДТП с КамАЗом погибли трое

Posted 9 ноября 2016, 02:41
Published 9 ноября 2016, 02:41
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
<br><p class="MsoNormal">Три человека погибли в Красноярске в результате аварии «девятки» и КамАЗа. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД. <p></p></p> <p class="MsoNormal">ДТП произошло сегодня в 2:43 ночи на перекрестке улиц 9 Мая и Авиаторов. По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на перекресток на «красный», столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП 22-летний водитель «девятки» и два пассажира погибли. Водитель грузовика не пострадал. <p></p></p> <p class="MsoNormal">Личности погибших по-прежнему устанавливаются. ГИБДД продолжает устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.<p></p></p> <p class="MsoNormal">Напомним, <a href="https://prmira.ru/news/pod-krasnoyarskom-v-avarii-s-voditelem-bez-prav-pogibla-semya/" target="_blank">под Красноярском после аварии с «Мерседесом», водитель которого не имел прав, погибла семья</a>. <p></p></p><p class="MsoNormal"><em>Фото и видео «<a href="https://vk.com/kraschp" target="_blank">ЧП Красноярск</a>»</em></p>
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