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Posted 11 ноября 2016, 06:06

Published 11 ноября 2016, 06:06

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

В Красноярске выпустили детскую книгу про пингвиненка Бубу

11 ноября 2016, 06:06

Красноярцы выпустили детскую книгу про пингвиненка Бубу с набором игрушек для творчества.

Проект Анастасии Андроновой, Никиты и Надежды Карюк был представлен на мероприятии Moms Bazar. Bububox – это книжка про приключения пингвиненка объемом 24 страницы, игрушка, а также деревянные фигурки, которые можно раскрашивать и украшать.

Первый набор вышел в свет 6 ноября. Сейчас, чтобы сделать большое количество наборов и распространить их по всей России, на краундфандинговой площадке ведется сбор денег. Как пишут авторы, необходимо 170 тысяч рублей, чтобы начать выпуск Bububox и рассылать по всей стране.

Выпуск коробочек для детского творчества будет сделан в разных вариантах: наборы будут за 1 500, за 2 500 и за 2 990 рублей.

Напомним, красноярский писатель стал лауреатом книжной премии и получил миллион

Фото: vk.com/bububox, предоставлены Никитой Карюк.

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