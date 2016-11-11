В Красноярске выпустили детскую книгу про пингвиненка Бубу

Красноярцы выпустили детскую книгу про пингвиненка Бубу с набором игрушек для творчества.

Проект Анастасии Андроновой, Никиты и Надежды Карюк был представлен на мероприятии Mom’s Bazar. Bububox – это книжка про приключения пингвиненка объемом 24 страницы, игрушка, а также деревянные фигурки, которые можно раскрашивать и украшать.

Первый набор вышел в свет 6 ноября. Сейчас, чтобы сделать большое количество наборов и распространить их по всей России, на краундфандинговой площадке ведется сбор денег. Как пишут авторы, необходимо 170 тысяч рублей, чтобы начать выпуск Bububox и рассылать по всей стране.

Выпуск коробочек для детского творчества будет сделан в разных вариантах: наборы будут за 1 500, за 2 500 и за 2 990 рублей.

Напомним, красноярский писатель стал лауреатом книжной премии и получил миллион.

Фото: vk.com/bububox, предоставлены Никитой Карюк.