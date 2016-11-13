Юный красноярский футболист приглашен в академию «Зенита»

Юный игрок красноярской футбольной школы Паша Дудин приглашен на просмотр в профессиональную спортивную академию клуба «Зенит». Паша приглянулся тренеру академии на отборочном туре среди детей от 7 до 12 лет, который проходил в Красноярске в эту субботу.

Тренер академии высоко оценил возможности игрока красноярской футбольной школы «Юниор», выделив его из сотни других претендентов. Теперь у талантливого мальчика появилась возможность проявить себя на смотрах в Санкт-Петербурге, куда Паша отправится бесплатно.

Также мальчик побывает на домашнем стадионе «Зенита» «Петровский».Организатором мероприятия выступил официальный дилерский центр Nissan в Красноярске.

