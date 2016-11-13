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Posted 13 ноября 2016, 07:13

Published 13 ноября 2016, 07:13

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Юный красноярский футболист приглашен в академию «Зенита»

13 ноября 2016, 07:13

Юный игрок красноярской футбольной школы Паша Дудин приглашен на просмотр в профессиональную спортивную академию клуба «Зенит». Паша приглянулся тренеру академии на отборочном туре среди детей от 7 до 12 лет, который проходил в Красноярске в эту субботу.

Тренер академии высоко оценил возможности игрока красноярской футбольной школы «Юниор», выделив его из сотни других претендентов. Теперь у талантливого мальчика появилась возможность проявить себя на смотрах в Санкт-Петербурге, куда Паша отправится бесплатно. 

Также мальчик побывает на домашнем стадионе «Зенита» «Петровский».Организатором мероприятия выступил официальный дилерский центр Nissan в Красноярске.

#Спорт#Новости
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