Словарь Красноярска (издание второе): 29 названий, которые поймут только местные

Краб — словечко, которое больше в ходу у самих жителей упомянутого «Краба» и его окрестностей. Честно говоря, странно было бы ожидать, чтобы проспект имени газеты «Красноярский рабочий» называли полным именем. На сибирском морозе пока произнесешь — замерзнешь нафиг. На левом берегу название сокращают до «Красраба», а на правом пошли еще дальше и говорят порою просто «Краб».