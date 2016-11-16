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Posted 16 ноября 2016, 04:53

Published 16 ноября 2016, 04:53

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Красноярский пенсионер нелегально заработал 15 миллионов на продаже кислорода

16 ноября 2016, 04:53

В Красноярске 60-летний житель Свердловского района был оштрафован на 100 тысяч рублей за незаконную продажу кислорода, сообщают в прокуратуре Красноярского края. При этом за три года своей «предпринимательской» деятельности он заработал 15 миллионов рублей. 

Пенсионер получал кислород через нелицензионное оборудование, которое, к тому же, не было зарегистрировано в реестре опасных производственных объектов. Он заправлял произведенным кислородом газосварочные баллоны, которые продавал в различные организации.

В итоге Свердловский районный суд обязал мужчину заплатить 100 тысяч рублей в доход государства за «незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». С решением суда красноярец согласен.

Напомним, глава села на день рождения подарила себе пять тысяч бюджетных рублей и попала под суд. 

#Происшествия#Новости
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