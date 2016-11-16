Красноярский пенсионер нелегально заработал 15 миллионов на продаже кислорода

В Красноярске 60-летний житель Свердловского района был оштрафован на 100 тысяч рублей за незаконную продажу кислорода, сообщают в прокуратуре Красноярского края. При этом за три года своей «предпринимательской» деятельности он заработал 15 миллионов рублей.

