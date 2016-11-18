Путин наградил сотрудников аэропорта за спасение разбившихся вахтовиков в Игарке

Posted 18 ноября 2016, 08:02
Published 18 ноября 2016, 08:02
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
Президент России Владимир Путин наградил сотрудников аэропорта и случайного очевидца за спасение пострадавших в результате крушения вертолета под Игаркой.
Четверых работников авиапредприятия, техников, и местного жителя удостоили медалей «За спасение погибавших». Как сообщается в официальном документе, всех отметили за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.
Напомним, в ноябре прошлого года на севере края разбился вертолёт МИ-8 с рабочими-вахтовиками. Воздушное судно выполняло рейс к месторождению Ванкор. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек. Позднее в больнице скончались ещё трое.
Очевидцем крушения стал местный житель Николай Аносов, который первым бросился на помощь пострадавшим. После он рассказал общественности о халатности спасателей. Свидетель трагедии заявлял, что они прибыли на место с большим опозданием, и с собой у них не оказалось необходимого оборудования.
Затем транспортная прокуратура провела проверку и подтвердила обвинения: спасатели действительно прибыли с задержкой без снаряжения и медикаментов. В итоге Сибирскому авиационному поисково-спасательному центру, авиакомпании «Таймыр» и авиапредприятию «Черемшанка» были внесены представления.