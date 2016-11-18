Путин наградил сотрудников аэропорта за спасение разбившихся вахтовиков в Игарке

Очевидцем крушения стал местный житель Николай Аносов, который первым бросился на помощь пострадавшим. После он рассказал общественности о халатности спасателей. Свидетель трагедии заявлял, что они прибыли на место с большим опозданием, и с собой у них не оказалось необходимого оборудования.