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Posted 18 ноября 2016, 08:02

Published 18 ноября 2016, 08:02

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Путин наградил сотрудников аэропорта за спасение разбившихся вахтовиков в Игарке

18 ноября 2016, 08:02

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников аэропорта и случайного очевидца за спасение пострадавших в результате крушения вертолета под Игаркой. 

Четверых работников авиапредприятия, техников, и местного жителя удостоили медалей «За спасение погибавших». Как сообщается в официальном документе, всех отметили за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Напомним, в ноябре прошлого года на севере края разбился вертолёт МИ-8 с рабочими-вахтовиками. Воздушное судно выполняло рейс к месторождению Ванкор. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек. Позднее в больнице скончались ещё трое.

Очевидцем крушения стал местный житель Николай Аносов, который первым бросился на помощь пострадавшим. После он рассказал общественности о халатности спасателей. Свидетель трагедии заявлял, что они прибыли на место с большим опозданием, и с собой у них не оказалось необходимого оборудования.

Затем транспортная прокуратура провела проверку и подтвердила обвинения: спасатели действительно прибыли с задержкой без снаряжения и медикаментов. В итоге Сибирскому авиационному поисково-спасательному центру, авиакомпании «Таймыр» и авиапредприятию «Черемшанка» были внесены представления.

#Алёна Аракчеева#Общество#Новости
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