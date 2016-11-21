В США скончался создатель символа Спартакиады соболька Кеши Виктор Бахтин

В Америке скончался известный красноярский художник, автор символа Спартакиады народов Сибири соболька Кеши Виктор Бахтин. Об этом сообщает издание xakac.info.

Как сообщает издание, художник скончался в штате Висконсин в городе Барабу.

«Виктор Бахтин скончался ночью 19 ноября в своем доме в Висконсине. Мы всегда будем помнить Виктора, как выдающегося художника и очень хорошего человека. Большое спасибо Вам за Вашу поддержку и добрые слова в это трудной для семьи Виктора время», — сообщает издание со ссылкой на сообщение от родственников художника.

Бахтин известен не только как создатель соболька Кеши, а также как художник-иллюстратор к книгам времен СССР: «Волшебника изумрудного города», «Борьбы за огонь» Жозефа Рони-старшего, а также к книгам Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Красной книги Красноярского края.



Картины Виктора Бахтина украшают шведский королевский дворец, императорский дворец в Японии, а также находятся в частных коллекциях в США, Европе и России.

Фото взято с xakac.info, иллюстрации — с сайта издательства «Растр»