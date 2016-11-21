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Posted 21 ноября 2016, 02:54

Published 21 ноября 2016, 02:54

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

В США скончался создатель символа Спартакиады соболька Кеши Виктор Бахтин

21 ноября 2016, 02:54

В Америке скончался известный красноярский художник, автор символа Спартакиады народов Сибири соболька Кеши Виктор Бахтин. Об этом сообщает издание xakac.info.

Как сообщает издание, художник скончался в штате Висконсин в городе Барабу.

«Виктор Бахтин скончался ночью 19 ноября в своем доме в Висконсине. Мы всегда будем помнить Виктора, как выдающегося художника и очень хорошего человека. Большое спасибо Вам за Вашу поддержку и добрые слова в это трудной для семьи Виктора время», — сообщает издание со ссылкой на сообщение от родственников художника.

Бахтин известен не только как создатель соболька Кеши, а также как художник-иллюстратор к книгам времен СССР: «Волшебника изумрудного города», «Борьбы за огонь» Жозефа Рони-старшего, а также к книгам Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Красной книги Красноярского края.

Картины Виктора Бахтина украшают шведский королевский дворец, императорский дворец в Японии, а также находятся в частных коллекциях в США, Европе и России. 

Фото взято с xakac.info, иллюстрации — с сайта издательства «Растр»

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