Имидж территорий: как выглядят жители Ачинска, Канска, Минусинска и Назарова в новостных лентах

Вот вы говорите, москвичи думают, что у нас тут только снег, бандиты да медведи. Неудивительно, ведь они читают о нас в СМИ, а там новости в основном про это. Поэтому мы решили посмотреть, как через зеркало средств массовой информации выглядят города Красноярского края, и для начала познакомить вас с медийными портретами назаровца, ачинца, канца и минусинца.
Назарово
Человеку-назаровцу с самого детства приходится учиться выживанию в крайне агрессивной среде: то отец ребятенку пакет с наркотиками подкинет
, то бабушка даст
боевую гранату поиграть, а тут еще одноклассница с открытой формой туберкулеза за соседней партой покашливает
. Жуть. И даже спорт здоровья не сохранит: если дети из других городов от гимнастики только крепнут и румянятся, будто спелые яблоки, то юного человека-назаровца партия в настольный теннис может надолго отправить в больницу.
Но и возраст не несет утешения. На свадьбе приходится бояться агрессивного свидетеля
с ножом, а дома — собственную супругу, которая вполне способна заказать
каким-нибудь гопникам отпинать благоверного до полусмерти. И даже смерть не спасает от неприятностей, ведь нет гарантии, что крест на твоей могиле не сожгут
коммунальщики во время уборки.
Может быть, благодаря перенесенным тяготам, человек-назаровец так упрям, стоек и креативен. Уже в детстве он успешно рисует
логотипы для Google, а подрастая, может год судиться
из-за 15-миллиметрового перекоса подъездной двери. Имея неприятности с законом, назаровец отважно пускает в ход острые от тяжелой жизни зубы, направляя их
против полиции. И только вмешательство священника может убедить
его заплатить выписанные государством штрафы.
Лишь на крымские кладбища назаровец отдает деньги без сожаления
, так как там нет жгущих кресты назаровских коммунальщиков.
Ачинск
Детям и в Ачинске живется нелегко: по дороге в школу юного человека-ачинца может подстеречь отбирающий портфели грабитель
, а дома поджидают соблазнительные
пакеты синтетических наркотиков. Впрочем, родители из ачинцев хорошие — могут и единственный автомобиль ради задолжавшего сына продать
. Поэтому окруженные заботой дети-ачинцы растут смышлеными и легко выигрывают
всероссийские олимпиады.
Вырастает ачинец ухватистым. Если бракованного котенка подсунут
или лед на машину уронят
, обиды не спустит и обязательно отсудит у обидчика круглую сумму. Ачинец вообще не любит отдавать своего: попытка отнять у него деньги для грабителя может закончиться плохо
, даже если нападающий вооружен, а у ачинца в руках только пульверизатор.
Благодаря такой практичности, к старости ачинец накапливает хороший капитал и денег особо не считает: может и четыре миллиона на амулеты
потратить, если посчитает нужным. Только телефон способен лишить его деловой хватки: ачинец очень любит говорить по телефону, и остановить его не может ни 17-тысячный долг
за переговоры, ни удар
в ухо от не терпящего шума в транспорте кондуктора. А впрочем, пусть бьет — вылечат, ведь в Ачинске лучшие
терапевты в России.
Канск
С тех пор, как из Канска уехал «Канский видеофестиваль», о человеке-канце в СМИ пишут мало. Оставшись без внимания прессы, канец коротает время тем, что тихонечко доламывает
оставшиеся после наезда московских гостей варяжские дизайнерские скамейки и наполняет культурное пространство собственными монументами. На них у канца фантазия богатая: то кол в память о царе Иване водрузит
, то задумает из сиропных букв сложить имя родного города.
Сладость этих букв должна открыть приезжим нехитрую истину: Канск — город любви. Именно здесь рождаются будущие жены
нефтяных топ-менеджеров, и именно здесь кипят вулканические страсти, и из ревности сжигают дома возлюбленных. Это неудивительно, ведь тут живут настоящие валькирии, способные два месяца проходить
с дробью в черепе и рожать детей-футболистов, умиляющих даже профессионалов из английской премьер-лиги.
Так что приезжайте в Канск, не бойтесь. Даже если вы не доберетесь и начнете замерзать, по дороге вас обязательно подберет
местный милиционер. А как не подобрать — здесь даже птенца козодоя подберут,
не то что человека.
Минусинск
Надеюсь, человек-минусинец не обидится на нас, если мы откровенно скажем, что СМИ его жизнью особо не интересуются. Разве что ему удастся заработать
миллионы на продаже косметики или, будучи уже взрослым, отнять
деньги у подростка в лифте.
Даже суды по потребительским искам здесь какие-то скромные: ну купил джинсы, ну порвались, отсудил две стоимости
. Ни тебе ледяных глыб, как в Ачинске, ни сверхдорогих кошек, как в Назарово. Вот и приходится минусинцу привлекать внимание прессы выросшим на щедрой минусинской земле гигантским съедобным. Пятикилограммовым грибом,
например, и двухкилограммовыми помидорами
, естественно, ведь все знают, что помидор и Минусинск — это почти синонимы.