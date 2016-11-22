Имидж территорий: как выглядят жители Ачинска, Канска, Минусинска и Назарова в новостных лентах

Вот вы говорите, москвичи думают, что у нас тут только снег, бандиты да медведи. Неудивительно, ведь они читают о нас в СМИ, а там новости в основном про это. Поэтому мы решили посмотреть, как через зеркало средств массовой информации выглядят города Красноярского края, и для начала познакомить вас с медийными портретами назаровца, ачинца, канца и минусинца.

Назарово

Ачинск

Детям и в Ачинске живется нелегко: по дороге в школу юного человека-ачинца может подстеречь отбирающий портфели грабитель , а дома поджидают соблазнительные пакеты синтетических наркотиков. Впрочем, родители из ачинцев хорошие — могут и единственный автомобиль ради задолжавшего сына продать . Поэтому окруженные заботой дети-ачинцы растут смышлеными и легко выигрывают всероссийские олимпиады.Вырастает ачинец ухватистым. Если бракованного котенка подсунут или лед на машину уронят , обиды не спустит и обязательно отсудит у обидчика круглую сумму. Ачинец вообще не любит отдавать своего: попытка отнять у него деньги для грабителя может закончиться плохо , даже если нападающий вооружен, а у ачинца в руках только пульверизатор.Благодаря такой практичности, к старости ачинец накапливает хороший капитал и денег особо не считает: может и четыре миллиона на амулеты потратить, если посчитает нужным. Только телефон способен лишить его деловой хватки: ачинец очень любит говорить по телефону, и остановить его не может ни 17-тысячный долг за переговоры, ни удар в ухо от не терпящего шума в транспорте кондуктора. А впрочем, пусть бьет — вылечат, ведь в Ачинске лучшие терапевты в России.

Канск

С тех пор, как из Канска уехал «Канский видеофестиваль», о человеке-канце в СМИ пишут мало. Оставшись без внимания прессы, канец коротает время тем, что тихонечко доламывает оставшиеся после наезда московских гостей варяжские дизайнерские скамейки и наполняет культурное пространство собственными монументами. На них у канца фантазия богатая: то кол в память о царе Иване водрузит , то задумает из сиропных букв сложить имя родного города.Сладость этих букв должна открыть приезжим нехитрую истину: Канск — город любви. Именно здесь рождаются будущие жены нефтяных топ-менеджеров, и именно здесь кипят вулканические страсти, и из ревности сжигают дома возлюбленных. Это неудивительно, ведь тут живут настоящие валькирии, способные два месяца проходить с дробью в черепе и рожать детей-футболистов, умиляющих даже профессионалов из английской премьер-лиги.Так что приезжайте в Канск, не бойтесь. Даже если вы не доберетесь и начнете замерзать, по дороге вас обязательно подберет местный милиционер. А как не подобрать — здесь даже птенца козодоя подберут, не то что человека.

Минусинск