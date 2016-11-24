В Красноярске появились новые точки сбора использованных батареек

Posted 24 ноября 2016, 07:08
Published 24 ноября 2016, 07:08
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
В Красноярске к акции по сбору использованных элементов питания «Батарейка», которую проводит общественная организация «Зеленая дружина», присоединилось еще три магазина «ЭльСити». Об этом сообщают в Сибирской генерирующей компании, которая поддерживает общественников.
Специализированные контейнеры установили в магазинах сети на улице Говорова, 55, ул 60 лет СССР, 14а, и на проспекте Красноярский рабочий, 116а. Теперь в акции участвует 10 магазинов «ЭльСити», расположенных по всему городу.
Экологи озабочены проблемой неправильной утилизации элементов питания, поскольку они содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть и кадмий. При этом существуют технологии, которые позволяют переработать и повторно использовать металл корпусов.
«Акции «Батарейка» скоро исполнится год, и мы рады, что в эту работу включается все больше организаций Красноярска. В октябре нам удалось отправить для переработки на специализированный завод в Челябинске рекордную партию — более тонны старых батареек», — отметил представитель «Зеленой дружины» Артем Речицкий.
Также Речицкий добавил, что с начала акции было собрано больше двух тонн отработанных элементов питания.
Фото: СГК
Пункты сбора использованных батареек:
• ГУК «Жилфонд», ул. Новая, 4; ул. 2-я Огородная, 24; ул. Урицкого, 120; ул. Тамбовская, 5, стр. 1 корп. 2; ул. Республики, 33; ул. Семафорная, 193; ул. Воронова, 43г;
• Красноярская ТЭЦ-1, ул. Фестивальная, д. 2;
• Красноярская ТЭЦ-2, ул. Лесопильщиков, 156;
• Красноярская ТЭЦ-3, ул. Пограничников, 5;
• Сибирская генерирующая компания, ул. Бограда, 144а;
• Администрация Советского района, ул. Партизана Железняка, 36;
• Гипермаркеты «Леруа Мерлен»: пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 27, стр. 146; ул. 9 мая, 77, стр. 1;
• Сеть магазинов «Планета батареек»: ул. Карла Маркса, 95, к. 1; ул. Батурина, 20; пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 54; ул. 9 Мая, 44а;
• Сеть магазинов «Эльсити»: пр. Комсомольский, 18; ул. Взлетная, 18; пр. Мира, 120; ул. Тотмина, 6; ул. Копылова, 66; ул. Павлова, 55; ул. Судостроительная, 93; ул. Говорова, 55; ул. 60 лет СССР, 14а; пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 116а;
• УСК «Сибиряк», ул. Батурина, 1;
• МОУ СОШ №152, ул. Ястынская, 9д;
• Библиотека им. Паустовского, ул. Водянникова, 2;
• Красноярский краеведческий музей, ул. Дубровинского, 84;
• Назарово, МБУК КДО «Энергетик», ул. Ленина 4а.