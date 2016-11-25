На Северной Земле вахтовикам провели связь

Чтобы обеспечить связь с материком, компания поставила наземную станцию спутниковой связи, чем обеспечила спутниковый канал для обеспечения связью и интернетом более 300 вахтовиков, работающих на месторождении, и стала самой северной точкой обслуживания МТС в России.