На Северной Земле вахтовикам провели связь

Posted 25 ноября 2016, 04:11
Published 25 ноября 2016, 04:11
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
Для работников золотого месторождения на острове Большевик (архипелаг Северная Земля) провели телефонную связь и мобильный интернет, сообщают в пресс-службе «МТС».
Чтобы обеспечить связь с материком, компания поставила наземную станцию спутниковой связи, чем обеспечила спутниковый канал для обеспечения связью и интернетом более 300 вахтовиков, работающих на месторождении, и стала самой северной точкой обслуживания МТС в России.
«Это было необходимо, учитывая, что поселок на острове Большевик активно развивается и на следующий год общая численность вахтовиков-специалистов на острове будет превышать 560 человек», — рассказал директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов.
Отметим, что ранее МТС провели связь для вахтовиков «РосНефти», а также для работников поселков Еруда и Благодатное, где осуществляет деятельность компания «Полюс Золото».