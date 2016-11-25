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Posted 25 ноября 2016, 04:11

Published 25 ноября 2016, 04:11

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

На Северной Земле вахтовикам провели связь

25 ноября 2016, 04:11

Для работников золотого месторождения на острове Большевик (архипелаг Северная Земля) провели телефонную связь и мобильный интернет, сообщают в пресс-службе «МТС».

Чтобы обеспечить связь с материком, компания поставила наземную станцию спутниковой связи, чем обеспечила спутниковый канал для обеспечения связью и интернетом более 300 вахтовиков, работающих на месторождении, и стала самой северной точкой обслуживания МТС в России.

«Это было необходимо, учитывая, что поселок на острове Большевик активно развивается и на следующий год общая численность вахтовиков-специалистов на острове будет превышать 560 человек», — рассказал директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов.

Отметим, что ранее МТС провели связь для вахтовиков «РосНефти», а также для работников поселков Еруда и Благодатное, где осуществляет деятельность компания «Полюс Золото».

#Технологии#Новости
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