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Posted 28 ноября 2016, 06:11

Published 28 ноября 2016, 06:11

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

К Универсиаде краевую больницу реконструируют на пять миллиардов

28 ноября 2016, 06:11

Красноярскую краевую больницу реконструируют к зимней Универсиаде 2019 года за пять миллиардов двести миллионов рублей из средств краевого бюджета — соответствующий документ появился на портале Госзакупок.

Напомним, о реконструкции больницы стало известно в январе 2014 года. В мае прошлого года в пресс-службе Краевой больницы сообщили планы поэтапного видоизменения лечебного учреждения: в проекте появились новые корпусы, установка систем микроклимата, планировка кабинетов по европейским стандартам.

«Будет построен новый хирургический корпус на 615 хирургических и 108 реанимационных коек, 28 операционных с 3-сменной работой и проведением до 8 оперативных пособий в каждой операционной ежедневно, в том числе 4 — для оказания экстренной медицинской помощи. <…> Кроме этого будет построен новый приемный покой», — писали на сайте «Универсиады».

Также предполагается проведение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, демонтаж стен и приобретение оборудования.

Правда, тогда срок сдачи объекта предполагал середину 2017 года. По документам аукцион намечен на 15 декабря 2016 года, а работы должны быть завершены к 30 января 2019 года.

#Деньги#Новости
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