Прокуратура проверила колонию после жалоб заключенных на пытки. И не нашла нарушений

Posted 17 августа 2017, 01:20
Published 17 августа 2017, 01:20
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Прокуратура края провела проверку в красноярской колонии №31, заключенные которой массово пожаловались на пытки, и не нашла нарушений кроме антисанитарии.
Во время проверки сотрудники ведомства осмотрели камеры, коммунально-бытовые помещения, опросили заключенных, которых за нарушения перевели в единое помещение камерного типа (оттуда и поступали жалобы осужденных), и изучили их личные дела.
«В целях получения сведений о фактическом положении дел в учреждении, особое внимание уделялось исполнению сотрудниками колонии требований законодательства о соблюдении прав осужденных в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, — поясняют в прокуратуре. — Кроме того, проверены законность и обоснованность привлечения к дисциплинарной ответственности осужденных, применения к ним физической силы и специальных средств».
В ведомстве заявляют: результаты проверки показали, что в целом требования уголовно-исполнительного законодательства в колонии соблюдаются. У осужденных есть необходимые средства гигиены, в колонии имеется все необходимое для оказания медицинской помощи, питание организовано по нормам.
«Жалобы от осужденных на условия содержания, а также по другим вопросам, требующим проверки и принятия мер прокурорского реагирования, не поступали».
Выявленные нарушения связаны только с санитарно-гигиеническими нормами.
Напомним, более 48 заключенных колонии №31 пожаловались на избиения и издевательства в едином помещении камерного типа со стороны сотрудников. Осужденные рассказали общественникам, что их били, душили, топили, подвешивали к потолку и угрожали сексуальным насилием.
После публикаций СМИ в ГУФСИН прокомментировали эту информацию. В ведомстве заверили, что жалоба каждого заключенного будет тщательно проверена с привлечением прокуратуры и Следственного комитета.
В ведомстве также отметили, что по большинству заявлений осужденных уже неоднократно проходили проверки, но жалобы якобы не подтвердились.
Кроме этого, в ГУФСИН пояснили, что единое помещение камерного типа, на пытки в котором жаловались заключенные, предназначено для изоляции осужденных, которые являются злостными нарушителями режима.