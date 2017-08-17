Прокуратура проверила колонию после жалоб заключенных на пытки. И не нашла нарушений

В ведомстве заявляют: результаты проверки показали, что в целом требования уголовно-исполнительного законодательства в колонии соблюдаются. У осужденных есть необходимые средства гигиены, в колонии имеется все необходимое для оказания медицинской помощи, питание организовано по нормам.