В Иркутской области медведь отгрыз руку посетителю кафе, который пытался его покормить

Все произошло 15 августа в придорожном кафе города Шелехов. Мужчина решил покормить сгущенкой троих медведей, которые содержатся в вольере около заведения. В итоге хищники напали на посетителя, и один из них отгрыз 42-летнему мужчине руку. В это время к вольеру подбежал бармен кафе и помог спасти мужчину.