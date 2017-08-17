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Posted 17 августа 2017, 02:00

Published 17 августа 2017, 02:00

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

В Иркутской области медведь отгрыз руку посетителю кафе, который пытался его покормить

17 августа 2017, 02:00

В Иркутской области медведь отгрыз руку посетителю кафе, который пытался его покормить. Об этом сообщили в местной полиции. 

Все произошло 15 августа в придорожном кафе города Шелехов. Мужчина решил покормить сгущенкой троих медведей, которые содержатся в вольере около заведения. В итоге хищники напали на посетителя, и один из них отгрыз 42-летнему мужчине руку. В это время к вольеру подбежал бармен кафе и помог спасти мужчину. 

«Местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, перелез через забор, чтобы покормить находящихся за ограждением троих взрослых медведей, — пояснили в пресс-службе полиции. — Игнорируя меры личной безопасности, мужчина просунул руку в клетку, которую внезапно схватил один из хищников». 

Сейчас проводится проверка, а пострадавшего на скорой доставили в больницу с травматической ампутацией правой руки.  

Видео: канал полиции Иркутской области на YouTube. 

#Алёна Аракчеева#Происшествия#Новости
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